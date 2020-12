Il giorno dopo è tempo di primi bilanci e riflessioni, la prima sconfitta stagionale in campionato ha fatto rumore e allontana sempre più la Juve dalla vetta. Dopo il mea culpa social di Bonucci, arriva il messaggio da leader di Cristiano Ronaldo che fissa gli obiettivi 2021. «Ieri, con scarso rendimento e un risultato tutt’altro che accettabile, abbiamo chiuso le nostre partite programmate nel 2020, un anno speciale - prosegue CR7 -, per molti versi particolari. Stadi vuoti, protocolli COVID, partite posticipate, soste lunghe e un calendario strettissimo. Ma questa non è una scusa. Sappiamo che dobbiamo dare di più per poter giocare meglio e vincere in maniera più coerente. Siamo juventini! E semplicemente non possiamo accettare niente di meno che l’eccellenza in campo! Spero che questa breve sosta ci aiuti a tornare più forti e uniti che mai, perché la stagione è ancora lontana dall’essere finita e alla fine crediamo che festeggeremo ancora una volta con i nostri tifosi. Credi in noi, fidati del nostro team tanto quanto noi ci fidiamo di te! Fino Alla Fine».

