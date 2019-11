Alex Sandro recuperato, Rabiot quasi. Domani (ore 14) Sarri scioglierà gli ultimi dubbi della vigilia, ma ad oggi la sensazione è che Cristiano Ronaldo contro il Sassuolo possa giocare dal primo minuto. Con uno tra Higuain e Dybala, il primo leggermente favorito solo per questione di alternanza, mentre sulla trequarti probabile il ritorno di Bernardeschi, favorito su Ramsey e Bentancur. A centrocampo Pjanic è il punto fermo con Khedira (o Bentancur) e Matuidi, in difesa Sarri potrebbe prendere in considerazione la possibilità di far rifiatare Bonucci (che fino a questo momento non ha ancora saltato un minuto con la maglia della Juventus), ma deciderà solo all’ultimo, la certezza è de Ligt. A sinistra dovrebbe rientrare Alex Sandro che oggi è tornato definitivamente in gruppo per una seduta completa, mentre Rabiot ha lavorato con i compagni solo per l’ultima parte dell’allenamento, e punta la panchina. A destra Cuadrado, mentre in porta Buffon scalpita. Intanto, in vista del big match di domani sera delle Juventus Women contro la Fiorentina (l’ultima partita di Eniola Aluko in bianconero prima di tornare in Inghilterra), nella lista delle convocate di Rita Guarino si rivede Cecilia Salvai, al rientro dopo la rottura del crociato nella scorsa stagione. Ultimo aggiornamento: 19:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA