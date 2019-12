Sorpasso Inter e Lazio in formissima. E’ un turno decisivo per la Juventus che deve reagire al pareggio contro il Sassuolo e rimettere pressione ai nerazzurri, che stasera a San Siro se la vedranno contro la Roma. Doppio incrocio Capitale, e una settimana intera per preparare una delle partite più delicate di questa prima parte di stagione. “Nelle sfide post Champions abbiamo spesso difficoltà, a livello mentale e nervoso, vedendo gli allenamenti in settimana sono fiducioso. I punti sono tutti importanti, e questo è un turno con partite complicate per l’alta classifica. Spero che il sorpasso dell’Inter possa essere uno stimolo decisivo per noi”.



LAZIO DA SCUDETTO “La Lazio è una squadra forte. Al di là dell'aspetto tattico ha grande qualità. A ridosso dell'area avversaria è la migliore in Italia nei passaggi filtranti negli ultimi 25 metri, e una delle migliori anche in Europa. Prepariamo la partita per limitare i grandi pregi che hanno gli avversari, e in questo caso sono molti, e sfruttare i difetti. Mi aspetto un approccio violento da parte loro, poi venire fuori e prendere in mano la partita. In questo momento è in corsa per lottare fino alla fine per il vertice”.

MERCATO – “Proveremo a far giocare di più Bernardeschi, recuperare Douglas Costa e Ramsey. Questo è il compito di un allenatore, poi c'è la società che farà le sue valutazioni”.

BERNARDESCHI “E’ un ragazzo estremamente sensibile, si nota dalla sicurezza che mostra nelle partite in trasferta e la differenza con quelle in casa. Il rendimento è diverso e questo sta pesando. Lui è un giocatore importante, non deve farsi influenzare da niente e da nessuno, penso che il mio compito ora sia più aiutarlo e accompagnarlo che non farlo riposare”

TRIDENTE “Senza la presenza di Douglas è più difficile pensare a questa situazione. Il momento di grazia di Dybala è un'altra delle motivazioni per cui abbiamo scelto di andare avanti con il trequartista e le due punte, in questo momento ci risulta difficile giocare con i tre attaccanti per le caratteristiche di chi sta bene e di chi ora sta facendo la differenza”.

BENTANCUR “Ha buona tecnica, dà la sensazione di poter crescere ancora e secondo me è destinato a una carriera importantissima. Se riesce a segnare di più, il futuro diventerebbe più che importante”. Ultimo aggiornamento: 14:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA