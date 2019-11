TORINO - Allenamento di vigilia alla Continassa a poche ore dalla partenza per Mosca, prevista nel primo pomeriggio. Nel quarto d’ora aperto ai media non si sono visti Dybala e de Ligt, che hanno lavorato in palestra, e l'olandese non è stato infatti convocato per un problema alla caviglia. Non partiranno per Mosca anche i fuori lista Emre Can, Mandzukic e lo squalificato Cuadrado oltre a Chiellini, ancora out. Sarri sembra intenzionato a confermare il 4-3-1-2 con Higuain in vantaggio su Dybala accanto a Ronaldo. Il dubbio è sulla trequarti dove potrebbe riposare Bernardeschi in favore di uno tra Ramsey e Douglas Costa. Poi Pjanic in regia, con Khedira e uno tra Matuidi e Rabiot mezzala sinistra, in difesa Danilo e Alex Sandro esterni e la coppia centrale Bonucci - de Ligt. Ultimo aggiornamento: 13:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA