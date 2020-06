«Per lo scudetto è tutto aperto. Le incognite sono tante, perché c'è stata un'interruzione passiva, con i calciatori sul divano o impegnati nel lavoro in casa per tre mesi, e non un'interruzione come può essere d'estate. Perdere punti in questa fase di stagione così particolare sarà molto semplice». Così Maurizio Sarri, intervistato da Sky Sport. «È difficile dire lo stato di forma della squadra, non avendo fatto amichevoli le risposte arriveranno soltanto dalle partite ufficiali: posso essere soddisfatto degli allenamenti, ma in campo sarà diverso». Ultimo aggiornamento: 19:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA