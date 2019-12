Torna a giocare di fronte ai propri tifosi la Juventus di Maurizio Sarri, pochi giorni dopo l'impegno europeo con l'Atletico Madrid; i bianconeri in campionato vengono invece dalla vittoria di Bergamo sull'Atalanta, maturata nel finale, e cercano i 3 punti per respingere gli assalti dell'Inter. A Torino quest'oggi alle 12.30 arriva il Sassuolo, reduce dalla sconfitta interna con la Lazio, fermo a 13 punti in classifica e protagonista di un inizio di campionato al di sotto delle aspettative.

LE FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain. All. Sarri

SASSUOLO (4-2-3-1): Turati; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Traorè, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Ultimo aggiornamento: 13:49

