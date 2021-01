La Juventus dopo il colpo a San Siro contro il Milan sfida allo Stadium il Sassuolo a caccia di altri tre punti necessari per tornare in lotta per il titolo. Pirlo ritrova Morata, guarito dall'infortunio e convocato ma destinato inizialmente alla panchina. Il tecnico bianconero deve però fare a meno ancora di Alex Sandro, Cuadrado e de Ligt alle prese con il Covid. In difesa torna Demiral. Assenza pesante anche per il Sassuolo, che per 3-4 settimane non avrà Berardi per un infortunio muscolare. Al suo posto Traorè.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo. All: Pirlo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo. All: De Zerbi

