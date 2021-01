All'Allianz Stadium di Torino stasera c'è in palio la semifinale di Coppa Italia. La Juventus di Andrea Pirlo sfida la Spal di Marino, attualmente al quinto posto in Serie B. I bianconeri, senza Ronaldo neanche convocato, arrivano dal successo in Supercoppa col Napoli e col Bologna in campionato e faranno spazio a un ampio turnover. La Spal per guadagnarsi i quarti ha eliminato Bari, Crotone, Monza e Sassuolo. Fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Pezzuto.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-4-2): Buffon; Dragusin, Demiral, de Ligt, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata. All. Pirlo

Spal (3-4-2-1): Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Dickmann, Esposito, Missiroli, Sernicola; Brignola, Seck; Floccari. All.: Marino

Ultimo aggiornamento: 21:35

