Il primo drive-in per i tamponi rapidi Covid-19 di Torno e Piemonte entrerà in funzione nelle prossime ore nel parcheggio dello Juventus Stadium, con test direttamente in auto e risultati nel giro di 15 minuti. Un’ottima notizia per la città, in un luogo simbolico per lo sport e il calcio torinese, si stima che l’hotspot potrà fornire 1000 test antigienici al giorno. Un progetto nato dalla collaborazione di ASL Città di Torino, il Comune, Arpa e Juventus Stadium, inizialmente previsto dalle 8 alle 14, con l’obiettivo di allungare l’orario all’intera giornata e a disposizione dei cittadini che abbiano ottenuto la prenotazione online dal proprio medico, ma è allo studio un secondo canale libero.



Ultimo aggiornamento: 18:56

