Belotti riacciuffa la Juve, e il Toro conquista un punto d’oro, in rimonta, per tornare a muovere la classifica, dopo due sconfitte consecutive. La Juve si illude con de Ligt, bravo a infilare il pallone tra palo e portiere (incerto) su assist di Cuadrado da corner, ma non riesce a chiudere una partita che aveva in pugno, e chiude la serata con il secondo pareggio consecutivo dopo quello di Bergamo. Rallenta la sua corsa per la Champions e rimane solo a +3 dall'Atalanta, che deve recuperare proprio la sfida contro il Toro. Oltre ai fischi dello Stadium, al fischio finale, Allegri deve fare i conti con tre nuovi infortuni da valutare in vista del Villarreal.

La partita

Nel primo tempo il Toro parte a mille, ma la Juve affonda alla prima occasione con de Ligt. Allegri perde Rugani nel riscaldamento per infortunio e dirotta Alex Sandro in coppia con de Ligt al centro della difesa. A sinistra gioca Pellegrini, fino all’intervallo, perché deve uscire per un problema al ginocchio, e a inizio ripresa di arrende anche Dybala per una noia muscolare alla coscia sinistra. Ma più degli infortuni la Juve patisce lo strapotere dei difensori granata. Bremer cancella dal campo Vlahovic, proprio come contro la Fiorentina nello scorso gennaio, Djidji e Rodriguez non concedono mai il tiro a Dybala e Morata. Gli inserimenti dei centrocampisti non arrivano quasi mai fino all' area di rigore, e nel momento in cui la Juve prova ad alzare il ritmo arriva la zampata del Gallo, titolare a 82 giorni dall’ultima volta e rapace nel girare in porta un cross dell’ottimo Brekalo. La Juve non ha più la forza per tornare in vantaggio, il Toro non rischia più nulla e strappa un punto decisivo ai bianconeri.

Juventus-Torino

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Pellegrini, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. A disp.: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Pellegrini, Miretti, Locatelli, McKennie, Aké, Kean, Kaio Jorge. All.: Allegri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All.: Juric

Juventus-Torino di Serie A, match in programma all'Allianz Stadium alle 20.45, sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Dazn. La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito de IlMessaggero.it.