La Juventus vuole dimenticare il finale di 2020 e ripartire col piede giusto nell'anno nuovo. Per farlo ha bisogno di tre punti contro l'Udinese nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A. Pirlo perde Morata, non convocato per un problema muscolare, e lancia Dybala accanto all'insostituibile Cristiano Ronaldo. Adesso la vetta è distante tredici punti (ma i bianconeri hanno una partita in meno) e con un successo Bonucci e compagni si ripiazzerebbero quantomeno al quinto posto.

APPROFONDIMENTI SERIE A Il Napoli torna a vincere e convincere:4-1 a Cagliari con un super... SERIE A Il Milan vince anche a Benevento:2-0 e si riprende il primo posto

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, De Maio, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. All. Gotti

Ultimo aggiornamento: 20:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA