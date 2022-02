Juventus, Zakaria sogna: «I miei idoli Vieira e Pogba»

I paragoni si sprecano, ma Zakaria rimane con i piedi per terra. «Il mio modello? Patrick Vieira. Ma io sono Zakaria, cerco il mio stile. Pogba lo conosciamo tutti, sappiamo quello che ha fatto alla Juve. È un giocatore fantastico, spero di avere lo stesso successo qui. E spero comunque di lasciare il mio segno». Centrocampista versatile classe ’96, pronto a scende in campo contro il Verona dal primo minuto, vista l’emergenza a centrocampo.

«Ho scelto la Juve perché è uno dei club che mi ha sempre fatto sognare. È un sogno essere qui, il mio obiettivo è migliorare nel numero di gol segnati. Amo giocare in avanti, sono aggressivo, amo recuperare i palloni. Sono un giocatore abbastanza duttile e completo».

«Mi aspettavo di lasciare il Borussia ma non immediatamente. Avere la Juventus che ti cerca non è una cosa da tutti i giorni. L’approccio con Allegri e compagni è stato fluido, ci siamo trovati subito bene. Se l’allenatore ha bisogno di me sono pronto».

«Io non mi fermo qui, sono un combattente. È un passo molto importante nella mia carriera, ma io ho voglia di diventare sempre più forte. Qui avrò l’occasione per farlo».