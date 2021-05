Il mercato della Premier è entrato già nel vivo. L'attaccante del Tottenham Harry Kane ha informato il club che vuole lasciare alla fine della stagione. Kane, scontento per la mancanza di progressi della squadra in questa stagione, è intenzionato a cambiare aria dopo una dozzina di stagioni agli Spurs e vorrebbe che il suo futuro fosse risolto prima dell'inizio dell'Europeo ma, visto che il suo contratto scade tra tre anni, dovrà affrontare una non facile trattativa col presidente Daniel Levy. Il Tottenham ha rifiutato di parlare della vicenda, rivelata da Sky Sports: «Non commenteremo, l nostro obiettivo è finire la stagione nel modo migliore possibile. Questo è ciò su cui tutti dovrebbero concentrarsi», ha detto un portavoce del club. Manchester City, Manchester United e Chelsea sono stati indicato come probabili pretendenti per il 27 Kane, che ha segnato 32 gol in questa stagione, ma anche il Paris Saint-Germain e il Real Madrid. Il capitano dell'Inghilterra non ha mai vinto nulla in carriera e a inizio stagione aveva espresso la volontà di cominciare a farlo, prima o poi