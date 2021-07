Kevin Bonifazi è del Bologna: un reatino torna sotto le Due Torri

RIETI - Kevin Bonifazi è ufficialmente un nuovo calciatore del Bologna. Il difensore sabino, classe '96, è stato acquisito dalla Spal "a titolo definitivo" dal club emiliano per una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni di euro e andrà a rinforzare il pacchetto arretrato della formazione felsinea allenata da Sinisa Mihajlovic.

La nota ufficiale

Poco fa, sul sito del Bologna calcio, è stata pubblicata la nota ufficiale che sancisce il matrimonio tra il calciatore di Toffia e il club emiliano: «Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Spal il diritto alle prestazioni sportive del difensore Kevin Bonifazi».

Le prime parole

Subito dopo, Bonifazi si è concesso ai canali ufficiali del club rossoblù rilasciando le sue prima dichiarazioni da nuovo giocatore del Bologna: «Sono contento di essere qui. Quest’ultimo è stato uno dei migliori anni, però anche quello con la Spal, il primo in A con loro, è stato un bell’anno. Bologna? E’ una tappa importante perché questa è una società solida in cui si può lavorare bene».

Il precedente

E ventinove anni dopo, sotto le Due Torri approda un calciatore originario della Sabina: finora solo Pietro Mariani, oggi 59enne, aveva vestito la maglia del Bologna, nel biennio 1990-1992, collezionando 58 presenze e 2 gol. "Pedro" a Bologna ci arrivò a 28 anni, nel pieno della sua importante carriera calcistica, che prima lo aveva visto protagonista con le maglie di Torino, Catanzaro e Brescia. «A Kevin mando un grosso in bocca al lupo. Lavorare in una piazza come Bologna è un qualcosa di gratificante: quando dirà ai tifosi che è di Rieti, sicuramente si ricorderanno di Pedro, ma si troverà bene perché è un giocatore bravo e intelligente», le parole di Pietro Mariani.