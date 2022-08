Navas, confermata la lombalgia: tornerà in campo già nel weekend

Confermato l'esito del primo controllo: lombalgia. Ma per Keylor Navas dovrebbe essere un ostacolo solo momentaneo. Il portiere costaricano, infatti, si è sottoposto a ulteriori accertamenti questa mattina, dopo aver saltato l'ultima trasferta del suo Psg in casa del Lille domenica, esami che hanno confermato l'entità del problema fisico ma anche che il calciatore potrà tornare presto in campo.

Lo staff medico del Paris Saint Germain, secondo quanto riportato da L'Equipe, lo aspetta nel fine settimana per tornare a lavoro, a meno che non si concretizzi il suo passaggio al Napoli: il club di Aurelio De Laurentiis vuole capire se riuscirà a concludere l'affare con i parigini, le prossime ore saranno determinanti per portare a termine in un modo o nell'altro le trattative che prevedono anche il cartellino di Fabian Ruiz.