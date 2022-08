Keylor Navas convocato dal Psg: «Ma può partire questa settimana»

«Keylor Navas ad oggi è un giocatore del Psg, così come Paredes, pertanto saranno entrambi convocati per il match contro il Monaco», queste le parole di Christophe Galtier, allenatore del club francese che risponde alle domande di mercato.

L'allenatore francese, però, non esclude novità in arrivo in un senso e nell'altro per il portiere che piace al Napoli di Spalletti: «Nei prossimi giorni cambierà molto. Alcuni giocatori stanno per partire, altri ne arriveranno. Abbiamo individuato le zone dove rinforzarci e ci proveremo».