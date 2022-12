Kim sta per rientrare a Napoli dopo l'eliminazione al Mondiale agli ottavi di finale con la Corea del Sud contro il Brasile. Il suo arrivo a Castel Volturno è previsto per martedì. «Mi infastidiscono molto le voci di mercato che girano su di me. Io sono appena arrivato a Napoli, da soli 6 mesi. Finora ho evitato interviste proprio per questo motivo. L'infortunio? Anche se le vacanze sono state brevi, mi sono riposato», ha detto il difensore azzurro a You Quiz sulla tv coreana stoppando le voci di mercato. Spalletti aveva parlato di Kim alla vigilia della partita del Napoli in Turchia contro il Crystal Palace. «Kim si trova così bene a Napoli ed è così adatto al nostro modo di essere con la sua esecutività e tranquillità che mi sembra sia proprio nel posto giusto per lui». Kim a Napoli sta benissimo, ha cominciato nel migliore dei modi la nuova avventura ed è un pilastro della squadra azzurra.



Entra intanto nella stretta finale l'operazione Bereszynski al Napoli e Zanoli alla Sampdoria, uno scambio di prestiti tra il club azzurro e quello blucerchiato. Trattativa soltanto da definire nei dettagli, operazione per sei mesi e cioè per il finale di questa stagione: l'esperto terzino polacco, 30 anni (compagno in Nazionale di Zielinski ai Mondiali in Qatar), andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo a Napoli; il giovane terzino azzurro, 22 anni, avrebbe la possibilità di giocare di più e di accumulare maggiore esperienza con la formazione blucerchiata. E potrebbe essere anticipato a gennaio il ritorno a Napoli del portiere Contini dal prestito alla Sampdoria.

Il centrocampista tedesco ieri a Castel Volturno si è allenato in gruppo e dopo aver saltato l'ultimo test amichevole contro il Crystal Palace sarà disponibile per quello di domani sera al Maradona contro il Villarreal: per il match contro gli ex Reina e Albiol sono stati venduti 25mila biglietti. Il Napoli vuole tenerlo, Spalletti è stato chiaro nella conferenza stampa della scorsa settimana in Turchia: ora dipenderà dalla sua volontà di voler restare oppure di giocare in qualche altra squadra per avere più spazio. Diversi club in Italia e all'estero hanno mostrato interesse, da capire nei prossimi giorni quale sarà l'evoluzione del discorso.



Lavoro personalizzato in palestra ieri per Sirigu in attesa del ritorno degli allenamenti con la squadra sul campo, per il portiere sardo nei giorni scorsi ha fatto un sondaggio la Salernitana ma tutto è in stand by. Lavoro sul campo per Rrahmani che la prossima settimana si unirà al gruppo: il difensore kosovaro è tra gli azzurri con i quali è già avviato da tempo il discorso sul rinnovo.



In quest'ottica la trattativa più avanzata è quella con Lobotka: per il centrocampista slovacco, da considerare in questo momento uno dei migliori playmaker a livello europeo, la fumata bianca è vicina. L'altro rinnovo già molto ben avviato è quello del capitano Di Lorenzo.