Koulibaly, 3-1 al Burkina Faso: l'azzurro vola in finale di Coppa

Il Napoli sarà in finale di Coppa d’Africa. In attesa di capire cosa succederà domani sera tra il Camerun di Anguissa e l’Egitto di Salah, a staccare il biglietto per la finalissima è Kalidou Koulibaly, protagonista questa sera con il suo Senegal.

LEGGI ANCHE Barcellona-Napoli con tanti rinforzi ma uno dei big non potrà giocare

La nazionale dei Leoni della Teranga, batte 2-0 il Burkina Faso ed è la prima finalista della Coppa. Le reti di Diallo e Dieng cambiano la partita in pochi minuti della ripresa. Per Koulibaly, 90 minuti in campo. L’ultimo match è in programma domenica 6 febbraio.