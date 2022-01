Koulibaly avverte il suo Senegal: «Non siamo i più forti del torneo»

Torna a parlare Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli e capitano del Senegal presenta in conferenza stampa la sfida di martedì dei suoi contro Capo Verde, ottavo di finale di Coppa d’Africa. «Le critiche ci fanno bene, ci aiutano a lavorare. Non abbiamo mai detto di essere i più forti della competizione: dobbiamo stare attenti, non sottovalutare nessuno, abbiamo un sogno e faremo di tutto per realizzarlo» ha spiegato Kalidou.

«Non possiamo vincere ogni partita con tre gol di scarto, ma siamo pronti e motivati per la sfida di martedì» ha continuato Koulibaly in conferenza accanto al Ct Aliou Cissé. «Abbiamo lavorato bene negli ultimi due giorni, ora pensiamo alla partita. Pochi gol? Abbiamo giocatori importanti in attacco, si sbloccheranno. Dobbiamo dare tutto in campo e giocare per la nostra gente».