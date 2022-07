Koulibaly al Chelsea, esordio horror: KK sbaglia e l'Arsenal vince 4-0

È entrato in campo solo nell'ultimo quarto d'ora a risultato ormai compromesso, ma la prima volta di Kalidou Koulibaly - seppur in amichevole estiva - non sarà ricordata tra le migliori prestazioni di sempre dell'ex difensore del Napoli. Il colosso senegalese è subentrato nel finale della sfida americana contro l'Arsenal persa 0-4 a Orlando, entrando tra i colpevoli dell'ultima rete subìta dai Blues.

L'ex difensore azzurro, infatti, perde la posizione centrale durante l'ultimo assalto degli avversari in pieno recupero stendendo il tappeto rosso al gol di Lokonga. Al 90’ Koulibaly è riuscito anche a prendersi un cartellino giallo.

La squadra di Tuchel ora tornerà in Europa: l'ultima amichevole estiva sarà giocata contro l'Udinese, club che Koulibaly conosce perfettamente per la lunga militanza italiana.