Koulibaly contestato al Chelsea: i tifosi Blues criticano l'ex Napoli

Una serata da dimenticare in Croazia, una sconfitta all'esordio in Champions che il Chelsea avrebbe voluto evitare. La Dinamo Zagabria affonda gli inglesi in casa e lo fa con un gol che rende anche protagonista Kalidou Koulibaly: l'ex Napoli sbaglia nell'azione che decide il match e viene sommerso dalle critiche - insieme a numerosi altri compagni - dai tifosi del Chelsea.

I fan dei Blues sono incontenibili sui social contro l'ex difensore del Napoli: «Rudiger valeva per due, Koulibaly meno di uno» scrive qualcuno al fischio finale. Non è stata presa bene la sconfitta, ma soprattutto è Kalidou a non convincere dopo questo avvio di stagione nonostante buone prestazioni e un bel gol segnato già in Premier League: «Da quando c'è lui la porta non è mai stata inviolata, ha preso tante ammonizioni e anche un'espulsione» fanno notare.