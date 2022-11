Koulibaly, esordio mondiale per il Senegal c'è l'Olanda

Koulibaly dopo i primi mesi difficili con il Chelsea comincia domani l'avventura al Mondiale con il Senegal: la prima partita sarà contro l'Olanda, la più difficile del girone contro la favorita alla qualificazione agli ottavi di finale.

L'ex difensore del Napoli è il capitano del Senegal: indimenticabile la vittoria in coppa d'Africa con la coppa alzata al cielo dopo la vittoria ai calci di rigore contro l'Egitto. Successo poi ripetuto mel match decisivo per la qualificazione ai Mondiali in Qatar. E ora per Koulibaly parte la grande avventura ai Mondiali, l'occasione migliore per riscattare la prima parte di stagione con il Chelsea che finora gli ha riservato poche soddisfazioni dopo gli anni molto positivi con la maglia azzurra.

Il primo esame al Mondiale sarà contro l'Olanda, sempre molto teminile in fase offensiva e che in Depay l'uomo più pericoloso: Koulibaly guiderà la difesa del Senegal impegnato domani nel match più insidioso della prima fase e nelle partite successive contro Ecuador e Qatar