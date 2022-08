Spalletti: «Koulibaly già il migliore» Ma l'ex si fa espellere e crolla 0-3

«Dobbiamo lottare per acquistare quelle qualità che abbiamo perso con le cessioni di calciatori come Koulibaly, che in due partite è già il migliore in Premier League». Queste le parole di ieri in conferenza di Luciano Spalletti, per una volta, però, cattivo profeta per il suo ex difensore, che nelle prime gare con il Chelsea era sempre stato tra i migliori in campo, dimostrando subito le sue qualità e mettendo a segno anche un gran gol.

La domenica vissuta in Premier da Kalidou Koulibaly, infatti, è stata completamente da dimenticare: il suo Chelsea si fa travolgere 3-0 dal Leeds in trasferta, da registrare l'errore decisivo del suo amico e connazionale Mendy sul primo gol dei padroni di casa, poi Kalidou si fa espellere nel finale per doppio giallo, dopo un'ammonizione rimediata in avvio. È la prima sconfitta in campionato per i Blues, che sono a 4 punti dopo le prime tre partite.