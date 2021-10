Koulibaly esulta per il suo Senegal: ko Rrahmani, risparmiato Zielinski

Sabato da protagonisti per diversi azzurri impegnati in nazionale. Vince il Senegal di Kalidou Ioulibaly che strapazza 4-1 la Namibia e resta a punteggio pieno nel girone di qualificazione al Mondiale dopo tre gare. «Che leoni» ha esultato il difensore del Napoli sui social.

Non va bene, invece, all'altro difensore Amir Rrahmani: il Kosovo è stato travolto dalla Svezia in trasferta con un netto 3-0. 90' in campo per l'azzurro mentre Paulo Sousa ha risparmiato Piotr Zielinski nella gara della Polonia vinta agilmente 5-0 su San Marino.