Koulibaly, gol da urlo con il Chelsea: ma non basta a battere Conte

Un gol da urlo per far capire che il suo ruolo al Chelsea non sarà da comprimario. Kalidou Koulibaly si prende i Blues, lo fa con una rete pazzesca nella seconda gara ufficiale in Premier League, un missile che lascia senza speranze il Tottenham di Lloris.

Peccato che la prima marcatura dell'ex difensore del Napoli non basti al Chelsea per la vittoria: finisce 2-2 contro la squadra di Antonio Conte che nel finale sfiora anche la rissa con il rivale Tuchel, dopo una partita intera a battibeccare tra un gol e l'altro.