Koulibaly aspetta il Napoli in Champions: «Magari in finale»

Il Napoli di Luciano Spalletti guarda con interesse anche le altre gare di Champions League: in caso di passaggio ai quarti, infatti, gli azzurri potrebbero incontrare il Chelsea già qualificato. E a parlare del prossimo turno ci ha pensato anche l'ex Koulibaly.

«Pescare il Napoli in Champions? Preferisco più avanti possibile, magari a Istanbul in finale» ha detto dopo il match con il Borussia a Mediaset. «Sapete quanto conta Napoli per me, ma ora sono concentrato sul Chelsea. Auguro però di andare avanti anche a loro».