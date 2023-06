Koulibaly può tornare in Italia: assalto dell'Inter

Dopo appena una stagione dal suo arrivo in Premier League, Kalidou Koulibaly potrebbe già far ritorno in Italia? Secondo quanto riportato Sky Sport, sulle tracce dell'ex difensore del Napoli ci sarebbe l'Inter: il club nerazzurro, finalista di Champions, incontrerà in queste ore il Chelsea per risolvere la questione relativa a Romelu Lukaku e chiederà informazioni anche su Kalidou, tra le tante note stonate dell'ultima stagione dei Blues.

C'è da capire, però, se il Chelsea sarà disposto a privarsi del difensore ex Napoli in prestito per la prossima stagione e, nell’eventualità, ci sarebbe poi da superare l’ostacolo ingaggio: Koulibaly a Londra percepisce 9 milioni di euro netti, una cifra fuori dai parametri anche dell'Inter. I nerazzurri sono interessati anche a Chalobah, difensore trattato anche la scorsa estate, e Loftus-Cheek.