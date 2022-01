Koulibaly vince e va in semifinale: Anguissa e Camerun contro Salah

Una partita quasi senza storia quella tra il Senegal e la Guinea Equatoriale, un 3-1 netto con cui i Leoni della Teranga si sono presi il passaggio del turno e il pass per la semifinale della Coppa d'Africa. La nazionale di Kalidou Koulibaly - capitano e 90 minuti in campo stasera - esulta con le reti di Dhiedhiou, Kouyate e Sarr, che bastano per la qualificazione nella semifinale del torneo.

LEGGI ANCHE Ospina ammette: «Ho sbagliato» poi ammonisce i tifosi colombiani

Koulibaly e compagni se la vedranno con il Burkina Faso (che nell'altro quarto di finale ha eliminato quasi a sorpresa la Tunisia) mercoledì 2 febbraio. Giovedì, invece, scenderanno in campo i padroni di casa del Camerun con Zambo Anguissa: il centrocampista del Napoli affronterà nel penultimo turno della Coppa l'Egitto di Momo Salah, che nel pomeriggio ha battuto 2-1 il Marocco ai supplementari.