Koulibaly, parte la festa del Senegal: fiume di tifosi tra le strade a Dakar

Ieri sera la vittoria in finale contro l'Egitto ai rigori, oggi la grande festa. Il Senegal è rientrato questa mattina in patria dopo la Coppa d'Africa vinta in Camerun, questo pomeriggio è partita la festa della nazionale di Kalidou Koulibaly e compagni che a borso di un bus scoperto hanno portato in giro il trofeo tra le strade di Dakar. Tanta la gioia dei tifosi senegalesi, corsi a migliaia nella capitale per celebrare lo storico trofeo dei leoni della Teranga.

