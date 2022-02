Koulibaly, una vendetta 3 anni dopo: «Salah forte ma non è l’unico»

A un passo dalla storia, Kalidou Koulibaly e il suo Senegal si giocano la vittoria della Coppa d’Africa questa sera contro l’Egitto di Salah. «Lo conosco bene, l’ho affrontato quando era alla Roma e anche con il Liverpool. È un giocatore che può fare la differenza ma non è l’unico, dovremo fare attenzione a tutta la squadra» ha chiarito il difensore del Napoli in conferenza stampa, che proprio con la maglia azzurra ha affrontato e battuto l’egiziano negli anni scorsi. L'egitto ha vinto sette volte il torneo (l'ultima nel 2020) mentre il Senegal non è mai riuscito ad alzare il trofeo.

«Nell’ultima finale non c’ero per squalifica, sarà la mia prima volta. Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione, l’importante è che il Senegal vinca» ha continuato Koulibaly che nel 2019 ha visto sfumare via la vittoria in finale contro l'Algeria. «La vittoria è un’immagine che dobbiamo avere in un angolino della nostra testa, solo così si realizzano i sogni. Siamo orgogliosi di quanto fatto fin qui e siamo felici di poter giocare la finale. Facciamo i complimenti anche all’Egitto per il percorso fatto, ma vogliamo vincere per i nostri tifosi».