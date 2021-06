Koulibaly vince con il Senegal: Ospina beffa Messi all'ultimo respiro

Non solo nazionali europee in scena in queste ore in campo. Ieri sera è andato in campo anche il Senegal di Kalidou Koulibaly che affrontava in amichevole Capo Verde: il difensore azzurro - partito titolare e rimasto in campo per 82 minuti - e compagni hanno avuto la meglio con il 2-0 finale siglato dalle reti di Gueye e Mane. 0-0, invece, nell'altra amichevole d'africa tra Camerun e Nigeria che non ha visto protagonista Victor Osimhen: l'azzurro non ha risposto alla convocazione della sua nazionale ma sui social ha voluto scrivere ai compagni in vista del match: «In bocca al lupo».

Notte di emozioni anche in Sudamerica con le nazionali impegnate alle qualificazioni verso la prossima Coppa del Mondo. La partita più importante andava di scena all'Estadio Metropolitano Roberto Meléndez di Barranquilla tra i padroni di casa della Colombia e l'Argentina di Leo Messi. La nazionale di David Ospina - titolare e capitano - ha acciuffato il 2-2 all'ultimo dei quattro minuti di recupero con il portiere gran protagonista nel negare il gol al capitano del Barcellona e a Lautaro Martinez. «Gran prestazione, forza Colombia» ha scritto poi sui social il portiere».