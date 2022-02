Le scuse stavolta potrebbero non bastare. Le violenze di Kurt Zouma sul suo gatto, preso a calci e maltrattato in un video diventato virale, potrebbero costargli fino a quattro anni di carcere. Il difensore del West Ham potrebbe essere processato in Francia, il suo paese, per una denuncia presentata nei suoi confronti a Parigi dalla "Fondation 30 Millions d'Amis", il più grande gruppo per i diritti degli animali transalpino, fa sapere il Daily Mail.

Kurt Zouma denunciato, cosa rischia

Un portavoce della Fondazione ha dichiarato: «Condanniamo questo atto atroce, abbiamo chiesto la sospensione del giocatore dalla nazionale francese e abbiamo sporto denuncia contro di lui». Secondo l'articolo 113-6 del codice penale francese, un cittadino francese può essere perseguito per atti criminali commessi all'estero. Nuove severe leggi sulla protezione degli animali sono state introdotte in Francia nel 2021, il che significa che il «maltrattamento degli animali» è ora punibile con un massimo di quattro anni di carcere e una multa equivalente a 50.000 sterline.

Anche Marine Le Pen, possibile candidata alle prossime presidenziali, ha condannato il gesto di Zouma: «È vergognoso. Continuo a pensare che coloro che sono capaci di crudeltà verso gli animali siano capaci di crudeltà anche verso gli uomini. La violenza non è mai banale».

Watford fans chant and boo at Kurt Zouma less than 24 hours after a shocking video surfaced of him attacking his pet cat. pic.twitter.com/1lEd6qQk5C — talkRADIO (@talkRADIO) February 8, 2022

Il caos che si è scatenato dopo il video non è bastato al West Ham per metterlo fuori rosa. Il tecnico Moyes ha deciso comunque di mandare in campo Zouma ieri contro il Watford. E nonostante giocasse in casa, il difensore è stato ricoperto dai fischi tutte le volte che ha toccato la palla.

Il sindaco di Londra all'attacco

Anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha chiesto che il calciatore venga perseguito penalmente e messo fuori rosa dal West Ham. Il deputato conservatore Chris Packman ha invece detto che «la decisione di Moyes di far giocare Zouma è stata assolutamente disdicevole. Penso anche che se questo calciatore avesse postato un video in cui lo si vede drogarsi o picchiare la compagna o i figli sarebbe stato automaticamente incriminato. Quindi mi chiedo cosa si stia aspettando per intervenire».