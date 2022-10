Ancelotti, retroscena Kvaratskhelia: «Lo seguivo quando ero a Napoli»

Carlo Ancelotti fa le carte alla Serie A. L'ex allenatore di Milan e Napoli, tra le altre, commenta la partenza del campionato italiano che lui conosce bene e parla degli azzurri di Luciano Spalletti: «Il Napoli ha preso giocatori di ottimo livello, rinfrescando l'aria. È difficile prevedere oggi cosa possa fare, di certo i nuovi arrivati hanno reso la squadra imprevedibile» ha spiegato a Rai Sport.

Svelando anche un retroscena di mercato che riguarda uno degli elementi in copertina di questo avvio di stagione, Khvicha Kvaratskhelia: «È una sorpresa? Forse solo per chi non lo conosceva» ha detto Ancelotti «Lo seguivamo già quando c'ero io a Napoli. È un giocatore speciale».