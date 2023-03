L84-Feldi Eboli 2-3: capolista nel mirino

Un prezioso successo esterno per accorciare di nuovo le distanze in classifica dalla capolista Napoli. La Feldi Eboli batte a domicilio L84 e si riavvicina a sole 3 lunghezze di distacco dalla formazione partenopea, fermata ieri sul pari nel big match casalingo contro Olimpus Roma.

I ragazzi di Samperi partono col piede pigiato sull'acceleratore e prima del 4' sono già avanti per 0-2. Vavà e Venancio i marcatori rossoblu, che fanno suonare la sveglia per i padroni di casa. L84 tenta una reazione ma non trova precisione nelle conclusioni di Turmena. Quest'ultimo però, dopo il tris sfiorato da Fantacele, riapre i giochi con una sventola che Dalcin riesce solo a guardare mentre s'insacca all'incrocio dei pali.

Sul parziale di 1-2 si va all'intervallo. E nella ripresa i piemontesi mettono in campo grandi motivazioni utili a riequilibrare il punteggio al 5'. Vidal firma il parziale 2-2, che dura ben poco perché la Feldi rimette il naso avanti dopo poco con la dippietta personale di Venancio. Fantacele non sfrutta il pallone che potrebbe valere il poker ma sul versante opposto L84 manca nel guizzo decisivo per rimettere ancora le cose in pari.

Successo importante, dunque, per la squadra del presidente Di Domenico, che martedì 14 marzo prossimo sarà in campo per il recupero in trasferta contro la Sandro Abate Avellino. Altra sfida di alta quota, con l'aggiunta della componente “derby” che rende ancor meno possibile ogni pronostico.