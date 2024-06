L84-Napoli Futsal 4-5 dopo tempi supplementari, azzurri in finale scudetto

Fiato alle trombe. Per la prima volta nella sua storia il Prezioso Casa Napoli Futsal è in finale scudetto. Al termine di una battaglia epica, risolta allo scadere del secondo tempo supplementare, capitan Fernando Perugino e compagni si aggiudicano con pieno merito la semifinale playoff gara 3. Gli azzurri resistono, non mollano, si rialzano e per ben quattro volte rispondono colpo su colpo ai neroverdi. Prestazione fantastica dei ragazzi di Fulvio Colini, che sbancano il PalaLeinì. E così martedì 4 giugno 2024 diviene una data da incorniciare, perché L84-Napoli Futsal termina 4-5.

La presa di Torino. Viene in soccorso il titolo del libro di Maurizio De Giovanni per descrivere l’impresa esterna del club presieduto da Serafino Perugino. Testa e cuore, grinta e determinazione, coraggio ed esperienza, condite da un pizzico di sana follia per assediare il fortino dei piemontesi di Alfredo Paniccia. Mai domo, il Napoli Futsal come araba fenice: si compatta nei momenti difficili e sferra il colpo decisivo.

Show su Sky Sport.

Un vero spettacolo in diretta televisiva, utile a fare breccia nei telespettatori e adatto per promozionare una disciplina sportiva, il calcio a cinque, che guadagna prepotentemente spazio (anche mediatico) e che si rivolge ad un pubblico sempre più vasto.

Nove gol. Apre le marcature Mattia Raguso (8’12”). Fissa l’1-1 l’argentino Cristian Borruto (10’50”). E così si chiude il primo tempo. Nella ripresa Maximiliano Dan Rescia porta avanti i suoi: 2-1 (25’18”). Pareggia il paraguaiano Javier Adolfo Salas: 2-2 (34’42”). Il sudamericano zittisce il palazzetto e mostra la maglia numero 10. Assist pregevole di Borruto, che tiene la palla in gioco. La staffilata di Leandro Cuzzolino supera barriera e Bellobuono: 3-2 (32’43”). Vinicius Duarte viene schierato come portiere di movimento. Massimo De Luca fa esplodere la sua rabbia e libera la sua potenza. L’universale numero 28 coglie il palo e la fulminea replica del mancino partenopeo vale il 3-3 (37’).

Non succede nulla di notizia bile nel primo tempo supplementare. Nel secondo, invece, il portiere Fabio Tondi segna da distanza siderale il 4-3 (1’34”). Risposta immediata del power play De Luca (doppietta personale) ed ecco il 4-4. Dan Rescia non trova il 5-4 per l’opposizione prodigiosa di Jurij Bellobuono. Capovolgimento di fronte repentino ed epilogo serale: in un secondo si decide l’incontro. Palo di Pablo Vidal, scivolata vincente di Borruto, autore del bis decisivo: 4-5 (3’06”). Il Napoli Futsal affronterà ad Aversa lunedì 10 giugno Meta Catania. E sarà un derby delle Due Sicilie.