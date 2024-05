L84-Napoli Futsal 7-2, ai piemontesi la prima semifinale scudetto

Gara 2 per allungare. Dovranno vincere necessariamente al PalaJacazzi di Aversa capitan Fernando Perugino e compagni venerdì 31 maggio (ore 20.30) per pareggiare i conti e rinviare il discorso nuovamente in Piemonte. La prima semifinale scudetto è di marca neroverde. Al Don Antonio Albano di Brandizzo la compagine di Alfredo Paniccia si aggiudica il match con uno scarto consistente.

Tra L84-Prezioso Napoli Futsal finisce 7-2 con la pesante tripletta di Josè Antonio Garcia Gonzalez Josiko nel secondo tempo (26’14”, 33’21”, 37’12”) e le reti di Maximiliano Dan Rescia (7’02”), dell’universale Coco Wellington (1046”), dell’ex di turno Mateus Neuhaus Garcia (22’23”) e di Giuliano Fortini (30’12”). Un gol per tempo per gli azzurri con il paraguaiano Javier Adolfo Salas (17’56”) e Alessio Saponara (33’32”).

In diretta su Sky Sport, dopo un primo tempo equilibrato, con la formazione di Fulvio Colini staccata di una marcatura soltanto, i napoletani crollano letteralmente nella seconda metà del match, dove i padroni di casa calano la cinquina, prendono il largo e si aggiudicano il primo round.

Per il club presieduto da Serafino Perugino nulla di compromesso e qualificazione ancora possibile, ma servirà una partita perfetta tra le mura amiche e conterà il sostegno del pubblico per superare un ostacolo di non poco conto.