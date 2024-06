L84-Napoli Futsal, chi vince va in finale playoff

Match decisivo. Chi vince approda in finale, chi perde saluta i playoff. Domani sera (ore 20.30), in diretta su Sky Sport (canale 204), gara 3 tra L84 e Prezioso Casa Napoli Futsal. L’ultimo atto della semifinale si gioca al PalaMaggiore di Leinì.

Marco Ercolessi ha segnato il primo gol nella sfida di ritorno ad Aversa, trascinando al successo capitan Fernando Perugino e compagni. «Venivamo da una brutta sconfitta, dovevamo riscattarci e ci siamo riusciti», spiega in conferenza stampa il centrale classe 1986. E i ragazzi di Fulvio Colini si sono imposti con il punteggio di 7-1. «Abbiamo fatto una buona gara sotto ogni punto di vista. Domani dobbiamo cercare di replicare la prestazione di gara 2», auspica il giocatore azzurro.

Programma. Diversamente dal primo confronto con la compagine di Alfredo Paniccia, la bella si disputerà nel consueto palazzetto, dove la squadra piemontese ha disputato l’intera regular season e dove, in occasione della sfida di campionato, il club presieduto da Serafino Perugino s’impose 2-4.

PalaJacazzi: spinta emotiva. «In casa nostra c’è stato un pubblico bellissimo, che ci ha permesso di andare a mille, ci ha dato una grande carica», ricorda Ercolessi. «Scenografia bellissima.

I nostri tifosi vanno ringraziati e dobbiamo permettergli di rivivere questi momenti», auspica fiducioso il numero 2.

Con il nuovo regolamento, in caso di parità dopo i tempi supplementari seguiranno i calci di rigore.

Palazzetto. «L’andata l’abbiamo giocata in un campo diverso e più piccolo, ma le dimensioni del parquet non contano, abbiamo semplicemente sbagliato la partita», tiene a precisare il plurititolato atleta.

Crescita. «Spero di mantenere questo rendimento con l’obiettivo di dare qualcosa in più. Il gol non è importante, conta il risultato di squadra, ma sono ovviamente felice di contribuire», dichiara.

Per i neroverdi in dubbio la presenza del capitano Josiko, uscito anzitempo in gara 2 per un infortunio alla caviglia sinistra.

Trascorsi. «Per gare come queste, da dentro o fuori, non servono le parole, siamo un gruppo esperto. Abbiamo tanta voglia di raggiungere la finale, non bisogna mai mollare e dare tutto in campo», conclude Ercolessi.