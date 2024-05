L84-Napoli Futsal, gara 1 semifinale playoff

Sui binari del sogno. Alla Stazione Centrale i tifosi hanno salutato e incitato capitan Fernando Perugino e compagni. Facile immaginare le richieste da parte dei sostenitori azzurri in vista della trasferta all’ombra della Mole Antonelliana. Dopo aver liquidato i campioni d’Italia della Feldi Eboli nel doppio confronto sul parquet, è arrivato il momento di affrontare in semifinale la compagine di Alfredo Paniccia, che ha superato l’ostacolo Sandro Abate Avellino. In diretta su Sky Sport (canale 202), L84-Prezioso Casa Napoli si giocherà al Pala Don Albano di Brandizzo (ore 18), invece che alla Palestra Maggiore di Leini.

Terza semifinale consecutiva. Il club presieduto da Serafino Perugino vuole scrivere la storia. Si respira aria di grande entusiasmo alla vigilia di gara 1. «Speriamo di essere all’altezza», dichiara Fulvio Colini in conferenza stampa. «La Coppa Italia in bacheca è un orgoglio per la città e la società, ma ora pensiamo alla semifinale che sarà difficilissima e non ammette distrazioni», riferisce lo Special One.

Seconda forza del campionato. «Avevo detto ai miei che due teste di serie (Olimpus Roma e Feldi Eboli) sarebbero saltate ai quarti di finale. E così è stato», ammette l’allenatore romano. «Siamo contenti di poterci giocare questa gara. L84 viene da una serie di vittorie e sono i più forti in Italia dal punto di vista tecnico», argomenta. «Ho allenato alcuni giocatori che adesso indossano la maglia neroverde e abbiamo vinto molto insieme: hanno un allenatore giovane e rampante.

Come sempre, sarà il campo a decidere la qualificazione», osserva il plurititolato coach.

Incroci particolari. «Con Leandro Cuzzolino ho vinto tutto quello che si può vincere, mi fa piacere incontrarlo di persona, meno sul parquet», dichiara. «Non ci sono differenze di approccio. Adotteremo la solita mentalità».

Impianto. «C’è stato un cambio di palazzetto per questa gara, ma saremo sempre carichi, tanto in casa nostra che fuori», tiene a precisare Colini.

Aspettative. «Sogniamo sempre il massimo, è il nostro motore. La squadra arriva in maniera adeguata alla sfida. Conterà molto l’aspetto mentale in questa splendida semifinale», chiosa il mister del Napoli Futsal.

Saracinesca. Suona la carica Jurij Bellobuono. «Si respira lo stesso clima della Coppa Italia. Veniamo da un quarto di finale importante, ora ci aspetta una semifinale complicata, poi speriamo di sognare in grande. La squadra si è allenata bene».

Avversari. «I piemontesi sono molto forti, hanno giocatori di grandissima qualità. I playoff scudetto stanno offrendo delle sorprese, sovvertendo la gerarchia della classifica. Faremo il nostro percorso e lotteremo su ogni campo», promette fiducioso l’estremo difensore napoletano da anni nel giro della Nazionale.

Precedenti. «In campionato abbiamo perso al PalaJacazzi contro L84, in trasferta, invece, abbiamo vinto e dimostrato di avere un altro rendimento: speriamo continui così», pronostica il giocatore classe 1998.

Confronto tra dirimpettai. «Fabio Tondi ed io ci carichiamo a vicenda, ma domani saremo avversari. E il tifo che c’è qui a Napoli è difficile trovarlo altrove: i tifosi ci danno quella marcia in più per rendere tutti felici», conclude Bellobuono.