L84-Sandro Abate 6-4: playoff amaro per gli irpini

Niente da fare per la Sandro Abate. Gli irpini in gara uno del quarto di finale di playoff escono sconfitti con il punteggio di 6-4 dal campo dell’L84. Piemontesi avanti 1-0 nella serie e con la possibilità di chiudere la serie già nella giornata di martedì al PalaDelMauro in occasione di gara 2. La compagine dell’L84 è partita subito forte andando in vantaggio dopo due minuti di gioco, trovando il goal con Maxi Rescia.

Il vantaggio dell’1-0 è durato fino al diciottesimo minuto, quando il team di casa ha trovato il goal del raddoppio con Josiko.

Al ritorno in campo la Sandro Abate ha provato ad accorciare le distanza immediatamente trovando la rete con Ugherani.

Il 2-1 ha dato speranza agli irpini, che però non sono riusciti a trovare il goal della parità, anzi, in due minuti i padroni di casa siglano due reti. Prima il 3-1 con Maxi Rescia, poi la sfortunata autorete del 4-1 firmata Vitiello, che tra i pali ha sostituito Parisi. Con tre goal di vantaggio i piemontesi hanno giocato in scioltezza trovando il quinto goal con Tondi ed il sesto con Cuzzolino. Sul 6-1 e partita conclusa, gli irpini hanno provato a rendere meno amaro il risultato con Wilde e Gui.

Ora gli irpini dovranno ricaricare le energie e tornare in campo martedì per cercare la vittoria contro la formazione piemontese, così da allungare la serie.