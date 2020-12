L'Arsenal ritrova il gusto della vittoria: battuto il Chelsea nel derby

Il Boxing day, il Santo Stefano sognato da tutti i tifosi del Mondo, sorride all’Arsenal. La squadra di Arteta, ritrova la vittoria dopo otto partite, dove aveva collezionato solamente due pareggi. 3-1 sul Chelsea per i Gunners, che riassaporano il dolce gusto dei tre punti quasi due mesi dopo l’ultima volta: era il primo novembre e andavano a vincere sul campo del Manchester United. Un’affermazione meritata contro un Chelsea adesso in crisi. È la terza sconfitta nelle ultime quattro per la squadra di Lampard. La gara dell’Emirates – giocata nuovamente a porte chiuse – viene aperta dal rigore di Lacazatte (34’) e viene indirizzata dal gol di Xhaka allo scadere del primo tempo. Nella ripresa arriva la stupenda rete di Saka con la pennellata dal limite dell’area che batte senza possibilità d’intervento Mendy. Il Chelsea accorcia con Abraham al minuto 85 e nel primo minuto di recupero Jorginho sbaglia il penalty che avrebbe potuto dare fuoco alla fase finale del match. Arteta per adesso è salvo.

IL MANCHESTER SCAPPA, IL LEICESTER LO RIPRENDE

Nel pomeriggio pareggio (2-2) tra Manchester United e Leicester: vanno avanti due volte gli uomini di Solskjaer, ma la truppa di Rodgers non molla e riesce a recuperare. Nel primo tempo segna Rashford (50° gol in Premier League per l’attaccante) servito da un geniale tocco di Bruno Fernandes che, in spaccata, lo manda da solo davanti la porta. Rientra in gara l’ex squadra allenata da Ranieri grazie a Barnes. Poi scende in campo Cavani: e il “Matador” pochi istanti dopo serve la palla filtrante per il sempre più determinante Bruno Fernandes che sembra aver pescato il jolly decisivo per portare l’Intera posta in palio dalla parte dei Red Devils. Ma è Vardy (sono 12 centri in 15 presenze), all’85’, a fissare il risultato finale. Nel pomeriggio vittoria anche dell’Aston Villa (3-0) sul Crystal Palace: Traore, Hause e El-Ghazi lanciano la squadra di Smith. Stasera in campo il City in casa contro il Newcastle e l’Everton di Ancelotti sul campo dello Sheffield.

