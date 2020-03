LEGGI ANCHE

«Laha tradotto in fatti quel che è nelle cose. La situazione attuale può essere superata solo con un sacrificio da parte di tutti. Una riduzione di stipendi o su base individuale, società per società, o di trattativa generalizzata deve essere un punto fermo perché in questo periodo non esiste che i calciatori percepiscano il 100% dello stipendio non svolgendo l'attività». È il parere dell'avvocato delMattia Grassani in merito al taglio di stipendi deciso dalla società bianconera e al quale dovranno far ricorso tutte le società calcistiche in questo momento di emergenza a causa della pandemia di«Certamente una soluzione condivisa e uguale per tutti sarebbe l'opzione migliore perché vedrebbe una presa di coscienza da parte di tutte le componenti - aggiunge Grassani ai microfoni di "Radio Anch'io lo Sport" su Radio1 Rai-. Un ridimensionamento è davanti agli occhi di tutti. Quanto accaduto rende lo sport un'imbarcazione in alto mare che ha perso rotta, timone e timoniere. Per arrivare in acque sicure un completo ridimensionamento e una riscrittura dello sport professionistico sono passaggi obbligati. Sicuramente la Lega Serie A con 20 club è il motore trainante non solo del calcio ma di tutto lo sport. Prima di ripartire bisognerà rivederema anche il modo di pensare del calcio futuro. Quanto accaduto non dico ci riporterà all'epoca romantica in cui i calciatori andavano a piedi ad allenarsi, ma ha posto un problema. Il calcio stava vivendo un momento di dipendenza dai diritti tv e si stava parlando di un mondo scollegato rispetto al resto».