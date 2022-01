L'Everton chiama Cannavaro per il dopo Benitez

Lungo colloquio questa mattina tra i dirigenti dell'Everton e Fabio Cannavaro. Per la panchina lasciata vuota da Rafa Benitez, spunta con prepotenza la candidatura del capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006. Cannavaro, che la settimana scorsa ha detto di no all'offerta della Polonia, ha illustrato il suo progetto per portare alla selvezza di Toofies, relegati nei bassinfondi della Premier, a un passo dalla retrocessione. Ma è testa a testa con Rooney che in questo momento è il tecnico del Derby ma i regolamenti britannici non impediscono a un allenatore di cambiare panchina nella stessa stagione (in Italia non è consentito). Wayne Rooney avrebbe dalla sua la spinta di qualche big dello spogliatoio dell'Everton, motivo per cui la proprietà potrebbe optare per una scelta in autonomia e da qui il contatto con Cannavaro.