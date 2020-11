Il nome di Jorginho sembra tornare appetibile per il mercato europeo. Sulle tracce dell'ex centrocampista del Napoli - passato al Chelsea ormai due estati fa - ci sarebbe un'altra squadra di Londra: secondo The Sun, l'Arsenal di Arteta, infatti, ci avrebbe già provato nei mesi scorsi a strapparlo a Lampard ma senza riuscirci, e un tentativo potrebbe rifarlo anche alla fine di questa stagione.

Jorginho, visto anche all'opera con la nazionale italiana di Mancini, ha collezionato fin qui 7 presenze e anche tre gol in questa Premier League, è il vice-capitano dei Blues ma potrebbe anche lasciare il Chelsea per sposare la causa Arsenal. Nelle gerarchie di Lampard, infatti, non è sempre tra i titolari, cosa che preoccupa l'italo-brasiliano in vista anche del prossimo Europeo.

