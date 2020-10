LEGGI ANCHE

«L’è arrivato al momento giusto, volevo farne parte». Amin Younes si racconta alla stampa tedesca nel giorno della sua presentazione. «Non sono ancora al massimo della condizione ma sto lavorando per esserci quanto prima. Non so quanto mi serva ancora. Dove mi piace giocare? Non è importante, deciderà l’allenatore» ha detto l'exYounes è passato inin prestito biennale. «Il progettomi ha convinto e volevo farne parte.è una persona ragionevole e chiara, mi farà ambientare senza preoccupazioni. Mi dà fiducia e per me è significativo» ha continuato. «Obiettivi? Ho giocato una finale di Europa League, ho indossato la maglia della nazionale, la speranza è di tornare a farlo».