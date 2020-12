Un pareggio a Benevento che forse sta stretto alla Lazio di Simone Inzaghi e Pepe Reina, l'ex portiere del Napoli diventato ormai titolare dei biancocelesti. «Dovevamo chiuderla prima, con l’1-0 ci sono state possibilità di farlo. Serve cattiveria» ha spiegato lo spagnolo a fine gara. «Il Benevento si è difeso bene, alla fine potevamo anche perderla. Dobbiamo migliorare ed imparare, serve più fame e più cattiveria. Qualsiasi squadra prova fastidio un gol a fine primo tempo. Però potevamo recuperare, questa vittoria ci serviva come il pane. Ora rialziamoci, c’è una finale con il Napoli all’Olimpico».

Una finale in cui Pepe non vuole mancare, per ritrovare parte del suo passato azzurro. «Siamo una squadra che rischia, che gioca per fare più gol ed essere propositivi. Ci difendiamo alti e così rischi qualcosa in più. Bisogna migliorare, ma il problema oggi è stato non chiudere la partita prima. Pensiamo al Napoli, non al Bayern. Bisogna stare in alto con le altre, altrimenti sarà troppo tardi» ha concluso Reina a Sky Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA