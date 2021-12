Reina e il napoletano Immobile: «Capisco di calcio più di te»

Simpatico siparietto targato "Napoli" nello spogliatoio della Lazio: protagonisti sono il portiere spagnolo ed ex azzurro Pepe Reina insieme con il napoletano Ciro Immobile. La punta ha dovuto pagare una scommessa persa proprio con Pepe sul passaggio del turno in Champions League tra Atalanta (su cui Immobile aveva puntato) e Villarreal (la scelta di Reina). Il dazio è stato pagato davanti a tutti i compagni di squadra ed è poi finito in rete.