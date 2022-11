Il Real San Giuseppe viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Dopo la prestazione monstre in Coppa Divisione mercoledì contro Napoli, i vesuviani si sono letteralmente abbattuti sul malcapitato Monastir, travolto in casa col punteggio di 1-7.

Una gara mai in discussione per i ragazzi di Scarpitti, che hanno concesso alla formazione sarda il gol della bandiera a risultato abbondantemente acquisito, sul parziale di 0-6, prima del sigillo finale firmato dal solito Ale Patias, oggi in giornata meno prolifica del solito.

Sul tabellino marcatori spicca il nome di Gennaro Galletto, che ha portato a casa il pallone della partita con una pregevole tripletta seguita al doppio sigillo del Cholo Salas nella prima frazione. Nella ripresa spazio anche al gol del portiere Jurij Bellobuono, che già l'anno scorso aveva dato prova di una buona mira.

Il rotondo successo porta finalmente il segno “+” in differenza reti per il San Giuseppe, che sale a quota 10 punti e scavalca di una lunghezza proprio il 360GG Monastir. Ottavo posto in graduatoria per la squadra del presidente Antonio Massa, che sabato prossimo ospiterà al PalaCoscioni il Came Dosson, una delle sorprese positive di questo primo scorcio di campionato.