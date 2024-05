La coppa degli Europei nello store Sky a via Chiaia

Un appuntamento da segnare in agenda per i clienti Sky e i tanti appassionati di calcio: la Coppa ufficiale degli Europei 2024 sarà in tour negli store Sky di Napoli, Roma e Milano. Un’occasione imperdibile per ammirare da vicino il trofeo, scattare un selfie ricordo e avvicinarsi all’evento calcistico dell’estate.

Una copertura straordinaria quella che Sky dedicherà agli Europei di calcio. L’intera competizione - 51 match in 4K, di cui 20 in esclusiva - sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, oltre alle rubriche dedicate e le ultimissime su Sky Sport 24, skysport.it e i canali social ufficiali per rimanere sempre aggiornati, con un occhio di riguardo per la nostra Nazionale. Il tour della coppa partirà da Napoli il oggi e domani dal negozio flagship Sky di Via Chiaia, 28.

Seguirà la tappa di Roma. Doppia tappa a Milano, dove il 25 maggio sarà esposta presso il Mediaworld Tech Village di Viale Certosa, 29 e il 26 e 27 maggio in Corso Buenos Aires, 22.

LA COPPA MADE IN AVELLINO

A realizzare la coppa che viene esposta a via Chaia è la Iaco Group, con sedi ad Avellino, Vicenza e Lugano. Per l’azienda, fondata da Igino Iacovacci nel 1978 ed ora presieduta dal figlio Alberto, è l'ennesimo gioiello realizzato per conto dell’Uefa ha voluto riconoscere al gruppo italiano conferendo l’incarico di creare la Coppa in argento, che è stata ridisegnata nel 2008. La coppa è alta 60 centimetri e pesa circa 8 chilogrammi. La Coppa, forgiata da maestri artigiani, per essere realizzata ha bisogno di diverse settimane di lavoro: operazione lunga, complessa e accurata, che prevede la fresatura della base e del corpo, il lavaggio in una vasca di sapone e sostanze chimiche per cancellare le asperità, il bagno in una soluzione di concentrato d’argento ed infine la doccia. Il prodotto finale è la splendida Coppa che rappresenta il grande sogno di 24 Nazionali che si daranno battaglia nella competizione continentale. Sperando nel successo degli azzurri di Spalletti, l’Italia ha già vinto in Europa con la griffe



