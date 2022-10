La Fiorentina si arena a Lecce: finisce 1-1 in rimonta

Lecce- Fiorentina 1-1 nel posticipo della decima giornata del campionato di serie A. Sono passati in vantaggio i salernitini alla fine del primo tempo con un gol di Ceesay al 43' dopo un primo tempo ampiamente dominato dal Lecce.

La Fiorentina entre nel secondo tempo con tutt'altro piglio e trova subito il gol al 3' con Kouamè. Sembra l'inizio di una remuntada che in realtà non arriva. Finisce 1-1, il risultato di tutti i pareggi del Lecce in questo campionato, anche quello con il Napoli