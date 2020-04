La Roma si prepara alla ripresa del campionato sottoponendo i propri tesserati ai tamponi presso il Campus Biomedico per riscontrare la positività al Covid-19. Il club giallorosso ha deciso di muovere i primi passi verso la ripresa degli allenamenti che potrebbero ricominciare 4 maggio. Per farlo il primo step è quello di riscontrare l’eventuale presenza del virus non solo in tutti i calciatori, allenatore e staff, ma anche nei familiari e, se tutti i test dovessero avere esito negativo, allora scatterà la fase due. Il club, in attesa di un protocollo ufficiale, ha già sanificato il centro sportivo di Trigoria e organizzato le sessioni d’allenamento in modo che non vi parteciperanno più di 5/6 persone. Da sciogliere ancora qualche dubbio sulla possibilità del ritiro che potrebbe durare almeno tre settimane. Tutto dipenderà anche dai protocolli che Lega e Federcalcio stileranno per consentire a tutte le società di operare in piena sicurezza. Ultimo aggiornamento: 19:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA